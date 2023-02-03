Германия не будет играть ключевую роль в вопросе поставок боевых самолетов Украине. С истребителями последнее слово будет за США.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Он пояснил, что при обсуждении возможной передачи Украине истребителей чаще всего речь идет о F-16, поскольку это самый массовый боевой самолет.

— Конечно, мы не списываем со счетов и другие самолеты, такие как шведские Гриппени, французские Миражи и Рафали. Мы открыты для общения со всеми партнерами, — сказал Дмитрий Кулеба.

При этом он прокомментировал категоричную позицию канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к истребителям. Министр отметил, что решение Берлина было важным в поставках танков Leopard, систем ПВО IRIS-T, поскольку это германские технологии. Однако с самолетами ключевую роль играют США как страна-производитель.

— В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология, — добавил глава МИД.

Напомним, что немецкий производитель оружия Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить большую потребность Украины и стран Запада, и может приступить к производству реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.