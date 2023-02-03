Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии приглашает зрителей на представления.

Продажа билетов на представления в марте 2023 года начинается с 6 февраля с 10:00, сообщили на странице театра Facebook.

Купить билеты можно в кассе по адресу: улица Дунаева, 59. Кассы будут работать со вторника по воскресенье с 12:00 до 16:00, однако в понедельник, 6 февраля (день начала продажи билетов) касса также будет работать.

Дополнительные вопросы – по телефону +38 (0512) 47-92-22.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Николаевский театр драматического искусства возобновил представления в защищенном месте.