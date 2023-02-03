Из-за аварии на водоканале Николаев со второго февраля остался без централизованного водоснабжения. Горожане начали сливать воду из батарей. Использование теплоносителя для бытовых целей опустошает внутридомовые системы отопления и может оставить без тепла дом или микрорайон.

Об этом рассказал директор Областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, сообщает «Суспільне».

По словам Николая Логвинова, на 3 февраля специалисты предприятия зафиксировали увеличение расхода теплоносителя в сетях отопления. Случаи слива обнаружили в котельных Центрального и Корабельного районов, в микрорайоне Соляне и других.

– Можно сказать так: «Будете трогать воду из систем отопления – останетесь без тепла». Это связано с тем, что воду мы берем из скважин, а системы водоочистки и подготовки не успевают готовить нужный объем, - сказал Николай Логвинов.

С аналогичной ситуацией столкнулись и на Николаевской Теплоэлектроцентрале (ТЭЦ). Как рассказал главный инженер ТЭЦ Сергей Рыков, на предприятии второго — третьего февраля увеличился расход теплоносителя.

— Вода в теплосетях очень дорогая. К ней добавляют многие химические вещества. Химические реагенты добавляют в стадии подготовки, а также непосредственно к тепловой сети. Из этой воды убирают кислород. Процедура также нуждается в средствах», — сказал главный инженер ТЭЦ.

Неосмотрительные действия горожан, говорит Сергей Рыков, наносят ущерб и самим людям и их соседям.

– Теплоноситель, это тоже средства, ведь он несет в себе тепловую энергию. Вместо того чтобы получить тепло на батарее, люди смывают ее в унитаз, — рассказал Сергей Рыков.

Воду из батарей категорически нельзя использовать в быту: умываться, стирать и даже мыть посуду, напоминают представители теплогенерирующих предприятий.

Ранее сообщалось, что николаевцы снова сливают воду из внутридомовых систем отопления. В «Николаевоблтеплоэнерго» призывают горожан не совершать бессмысленные действия.