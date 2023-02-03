Бывший глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко был освобожден от депутатства в областном совете на основании его заявления.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На сессии 3 февраля соответствующее решение поддержали 92 депутата, один был против, четверо воздержались.

Валентин Резниченко был избран в Днепропетровский областной совет по спискам от партии «Пропозиція».

Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОВА дважды: в 2015-2019 годах - при президентстве Петра Порошенко и с декабря 2020 по январь 2022 года - при президентстве Владимира Зеленского.

24 января президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности уволил главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Ранее журналисты «Схем» (Радио Свобода) и «Украинской правды» опубликовали расследование о связи между тогдашним главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко и компанией, на которую ДОВА с марта направила полтора миллиарда бюджетных гривен на восстановление дорог в области, после чего Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)».

После этого в Днепре правоохранители провели серию обысков у фигурантов уголовного дела, связанного с «Большой стройкой», среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он не комментировал обыски и начатое правоохранителями расследование.