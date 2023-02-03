Глава Николаевского облсовета, руководитель Консультационного центра Южного региона штаба по военнопленным Анна Замазеева рассказала историю жительницы Мариуполя, которую удалось освободить из российского плена. В настоящее время девушка проживает в Николаевской области.
«Ольга из Мариуполя подписала контракт с батальоном «Азов» и работала в биолаборатории – выращивала птиц, заражала их смертельными вирусами и отправляла на россию убивать «славян». Бред? Да! Но именно эти обвинения предъявляли 32-летней девушке в российском плену. В этом посте не будет ее фотографии, потому что нельзя публиковать. И не будет настоящего имени, потому что его нельзя называть. Но будет ужасная история обычной украинской девушки. И в отличие от имени, которое я назвала выше, эта история, к сожалению, правдива. И она идентична сотням таких же историй простых украинок с оккупированных территорий, куда пришел «русский мир», — отметила Анна Замазеева.
Девушка эвакуировалась из Мариуполя пешком, по дороге наткнулась на российский патруль. Хотя она и была гражданским человеком, оккупанты таковой ее не считали и записали в военнопленные.
К счастью, ее удалось обменять, и сейчас девушка живет в Николаевской области. Консультационный центр региона занимается сбором информации о военных преступлениях для будущих судов. И Ольга здесь – ценный свидетель, отмечает глава облсовета.
«От ее рассказов становится жутко. До обмена девушка прошла несколько тюрем в россии и на оккупированных территориях Украины. В одной из них оккупанты держали несколько десятков гражданских украинцев и украинок, которых идентифицировали как «снайперов», «корректировщиков», а в случае Ольги – как разработчика «биологического оружия». Пленных избивали, пытали электрическим током, держали в антисанитарных условиях без окон и с прорванной канализацией, поили технической водой и кормили кашей с камнями, не оказывали медицинскую помощь, заставляли кричать «слава россии» и «слава днр», — рассказала она.
Ольге оказали всю необходимую помощь, обустроенное жилье на бессрочной основе, питание. Из-за издевательств оккупантов девушка испытывает проблемы со здоровьем. После освобождения из плена несколько месяцев назад врачи давали ей всего месяц жизни. Но она держится и ждет из плена своих близких.
«Верю, что они увидятся. А те, кто пришел на нашу землю, чтобы совершать геноцид, убивать и издеваться над украинцами, будут наказаны!», — резюмировала Анна Замазеева.
Напомним, 11 января Николаев с рабочим визитом посетила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она ознакомилась с презентацией программы реабилитации военнослужащих после возвращения из плена, разработанной представителями Консультационного центра Южного региона.
Глава Николаевского облсовета, руководитель Консультационного центра Южного региона штаба по военнопленным Анна Замазеева рассказала историю жительницы Мариуполя, которую удалось освободить из российского плена. В настоящее время девушка проживает в Николаевской области.
«Ольга из Мариуполя подписала контракт с батальоном «Азов» и работала в биолаборатории – выращивала птиц, заражала их смертельными вирусами и отправляла на россию убивать «славян». Бред? Да! Но именно эти обвинения предъявляли 32-летней девушке в российском плену. В этом посте не будет ее фотографии, потому что нельзя публиковать. И не будет настоящего имени, потому что его нельзя называть. Но будет ужасная история обычной украинской девушки. И в отличие от имени, которое я назвала выше, эта история, к сожалению, правдива. И она идентична сотням таких же историй простых украинок с оккупированных территорий, куда пришел «русский мир», — отметила Анна Замазеева.
Девушка эвакуировалась из Мариуполя пешком, по дороге наткнулась на российский патруль. Хотя она и была гражданским человеком, оккупанты таковой ее не считали и записали в военнопленные.
К счастью, ее удалось обменять, и сейчас девушка живет в Николаевской области. Консультационный центр региона занимается сбором информации о военных преступлениях для будущих судов. И Ольга здесь – ценный свидетель, отмечает глава облсовета.
«От ее рассказов становится жутко. До обмена девушка прошла несколько тюрем в россии и на оккупированных территориях Украины. В одной из них оккупанты держали несколько десятков гражданских украинцев и украинок, которых идентифицировали как «снайперов», «корректировщиков», а в случае Ольги – как разработчика «биологического оружия». Пленных избивали, пытали электрическим током, держали в антисанитарных условиях без окон и с прорванной канализацией, поили технической водой и кормили кашей с камнями, не оказывали медицинскую помощь, заставляли кричать «слава россии» и «слава днр», — рассказала она.
Ольге оказали всю необходимую помощь, обустроенное жилье на бессрочной основе, питание. Из-за издевательств оккупантов девушка испытывает проблемы со здоровьем. После освобождения из плена несколько месяцев назад врачи давали ей всего месяц жизни. Но она держится и ждет из плена своих близких.
«Верю, что они увидятся. А те, кто пришел на нашу землю, чтобы совершать геноцид, убивать и издеваться над украинцами, будут наказаны!», — резюмировала Анна Замазеева.
Напомним, 11 января Николаев с рабочим визитом посетила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она ознакомилась с презентацией программы реабилитации военнослужащих после возвращения из плена, разработанной представителями Консультационного центра Южного региона.