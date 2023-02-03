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Глава Николаевского облсовета, руководитель Консультационного центра Южного региона штаба по военнопленным Анна Замазеева рассказала историю жительницы Мариуполя, которую удалось освободить из российского плена. В настоящее время девушка проживает в Николаевской области.

«Ольга из Мариуполя подписала контракт с батальоном «Азов» и работала в биолаборатории – выращивала птиц, заражала их смертельными вирусами и отправляла на россию убивать «славян». Бред? Да! Но именно эти обвинения предъявляли 32-летней девушке в российском плену. В этом посте не будет ее фотографии, потому что нельзя публиковать. И не будет настоящего имени, потому что его нельзя называть. Но будет ужасная история обычной украинской девушки. И в отличие от имени, которое я назвала выше, эта история, к сожалению, правдива. И она идентична сотням таких же историй простых украинок с оккупированных территорий, куда пришел «русский мир», — отметила Анна Замазеева.

Девушка эвакуировалась из Мариуполя пешком, по дороге наткнулась на российский патруль. Хотя она и была гражданским человеком, оккупанты таковой ее не считали и записали в военнопленные.

К счастью, ее удалось обменять, и сейчас девушка живет в Николаевской области. Консультационный центр региона занимается сбором информации о военных преступлениях для будущих судов. И Ольга здесь – ценный свидетель, отмечает глава облсовета.

«От ее рассказов становится жутко. До обмена девушка прошла несколько тюрем в россии и на оккупированных территориях Украины. В одной из них оккупанты держали несколько десятков гражданских украинцев и украинок, которых идентифицировали как «снайперов», «корректировщиков», а в случае Ольги – как разработчика «биологического оружия». Пленных избивали, пытали электрическим током, держали в антисанитарных условиях без окон и с прорванной канализацией, поили технической водой и кормили кашей с камнями, не оказывали медицинскую помощь, заставляли кричать «слава россии» и «слава днр», — рассказала она.

Ольге оказали всю необходимую помощь, обустроенное жилье на бессрочной основе, питание. Из-за издевательств оккупантов девушка испытывает проблемы со здоровьем. После освобождения из плена несколько месяцев назад врачи давали ей всего месяц жизни. Но она держится и ждет из плена своих близких.

«Верю, что они увидятся. А те, кто пришел на нашу землю, чтобы совершать геноцид, убивать и издеваться над украинцами, будут наказаны!», — резюмировала Анна Замазеева.

Напомним, 11 января Николаев с рабочим визитом посетила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она ознакомилась с презентацией программы реабилитации военнослужащих после возвращения из плена, разработанной представителями Консультационного центра Южного региона.