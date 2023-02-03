Евросоюз поддерживает формулу мира Украины и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

Об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает пресс- служба Офиса президента.

В документе отмечается, что ЕС подтвердил поддержку инициативы Украины по справедливому миру, который будет основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности нашей страны. При этом Россия пока не проявила никакой готовности к справедливому и устойчивому миру.

— Мы выразили поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации, – говорится в заявлении.

Евросоюз планирует сотрудничать с Украиной для того, чтобы обеспечить «широчайшее международное участие»