Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

Об этом пишет «Радио Свобода».

— Синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины, – написал глава украинского государства.

В свою очередь Эммануэль Макрон пообещал поддержку Украине к освобождению всех территорий.

— Украина сможет рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько нужно для полного восстановления суверенитета и территориальной целостности, – говорится в сообщении лидера Франции.

Напомним, в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.