В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения:

первый приоритет – это критическая инфраструктура и больницы;

второй приоритет – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

третий приоритет – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;

четвертый приоритет – жилищный сектор.

Денис Шмигаль также сообщил, что малый и средний бизнес может получить кредит под 0% на покупку альтернативных источников энергии, в том числе генераторов.

Напомним, «Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.