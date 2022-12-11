В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его данным, в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети.
Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения:
Денис Шмигаль также сообщил, что малый и средний бизнес может получить кредит под 0% на покупку альтернативных источников энергии, в том числе генераторов.
Напомним, «Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его данным, в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети.
Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения:
Денис Шмигаль также сообщил, что малый и средний бизнес может получить кредит под 0% на покупку альтернативных источников энергии, в том числе генераторов.
Напомним, «Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.