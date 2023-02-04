В Днепре установили гигантский бронежилет, авторы скульптуры утверждают, что это символ сплоченности и несокрушимости украинского народа.
Об этом сообщает ДнепроTV.
В парке Гагарина появился гигантский бронежилет. Создал его Евгений Благун. С началом войны волонтер изготовлял пластины для бронежилетов из металлических рессор.
— Нужно было отметить, чем занимаются волонтеры. То, что они делают, важность их работы. Волонтеры спасают. Бронежилет спасает жизнь. У волонтеров осталась куча металла, из которой сделали символ несокрушимости и мужества украинцев, – прокомментировал автор скульптуры Евгений Благун.
Арт-объект производили четыре месяца. Скульптура в Днепре будет два месяца. Бронежилет будут возить разными городами, чтобы украинцы узнали больше о работе волонтеров.
— Они после того, как делали пластину, отстреливали бронебойными патронами, которыми работают оккупанты, для того, чтобы точно знать, что эта плита не будет разлетаться и что она будет держать пулю, и таким образом сварщики уберегли сотни жизней, – сказала волонтер Татьяна Дроботя..
В Днепре установили гигантский бронежилет, авторы скульптуры утверждают, что это символ сплоченности и несокрушимости украинского народа.
Об этом сообщает ДнепроTV.
В парке Гагарина появился гигантский бронежилет. Создал его Евгений Благун. С началом войны волонтер изготовлял пластины для бронежилетов из металлических рессор.
— Нужно было отметить, чем занимаются волонтеры. То, что они делают, важность их работы. Волонтеры спасают. Бронежилет спасает жизнь. У волонтеров осталась куча металла, из которой сделали символ несокрушимости и мужества украинцев, – прокомментировал автор скульптуры Евгений Благун.
Арт-объект производили четыре месяца. Скульптура в Днепре будет два месяца. Бронежилет будут возить разными городами, чтобы украинцы узнали больше о работе волонтеров.
— Они после того, как делали пластину, отстреливали бронебойными патронами, которыми работают оккупанты, для того, чтобы точно знать, что эта плита не будет разлетаться и что она будет держать пулю, и таким образом сварщики уберегли сотни жизней, – сказала волонтер Татьяна Дроботя..