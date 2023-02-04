Состояние освобожденных военнопленных не удовлетворительно. Многие украинские защитники имеют тяжелые ранения, некоторые из них потеряли конечности.

Об этом сообщает в Telegram Офис президента.

Как сообщается, за все состоявшиеся обмены пленными с РФ состояние военных не улучшилось. По предварительному осмотру уволенных сегодня защитников, 23 имеют тяжелые ранения, некоторые из них потеряли конечности.

Отмечено, что общее состояние всех возвращенных военнопленных не удовлетворительно.

Все защитники находятся в больнице, получают первую медицинскую помощь. В дальнейшем будут проходить реабилитацию.