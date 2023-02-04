Сегодня из русского плена удалось вернуть двух николаевских морпехов.

Об этом сообщили в пресс-службе 36 ОБРМП им.контр-адмирала М.Билинского.

В бригаде сообщили, что по возвращении из плена ребят ожидает лечение и реабилитация

— Сегодня завершилась операция по обмену, в результате которой удалось освободить из плена еще 116 защитников Украины. Среди освобожденных – двое морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала М.Билинского. Поздравляем собратьев на территории свободной Украины! Гордимся их мужественным подвигом. Радуемся вместе с семьями и близкими наших воинов. Теперь ребят ждет лечение и реабилитация. Искренне благодарны всем, кто принимал участие в возвращении наших собратьев с русских застенков! Помним каждого. Вернем всех. Отомстим!», – говорится в сообщении бригады.

Сегодня в Украину в рамках очередного обмена вернули еще 116 защитников. Среди них — защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои, всего два офицера и 114 рядовых и сержантов.