Кабинет министров утвердил использование в Силах обороны системы ситуационной осведомленности Delta, которую ВСУ используют на поле боя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Delta – это система, структурирующая всю информацию о противнике на театре военных действий. Обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о враге от разных сенсоров и источников, в том числе разведданных на цифровой карте. Каждый пользователь имеет свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, который он может видеть; полную картину видят только на самом высоком уровне. Систему создали в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО.

— Кроме использования платформы в войсках, Правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага, – подчеркнули в министерстве.

В ноябре 2022 года Министерство обороны заявило об информационной операции врага, который распространял слухи об изломе системы Delta, испытываемой Вооруженными силами Украины.