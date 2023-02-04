Поскольку часть украинских ТЭС и одна АЭС временно контролируются Россией, в энергосистеме увеличился дефицит. Чтобы устранить эту проблему, нужно нарастить импорт электричества.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на саммите «Украина – ЕС».

— Почти год украинские энергетики живут в двойной реальности – с одной стороны, они должны вовремя реагировать на повреждения, а с другой – балансировать энергетическую систему. Оккупированы 5 наших тепловых электростанций из 14, а также крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС мощностью более 6000 МВт. Атакованы около половины объектов энергетической системы Украины. В результате есть большой дефицит электроэнергии в системе, – отметил глава Минэнерго.

Министр подчеркнул, что благодаря уникальному опыту и набору технических решений энергетическая система Украины выстояла. Следующим же важным шагом должно стать увеличение импорта электроэнергии.

— Сейчас мы также нуждаемся в поддержке импортом электрической энергии. Принятие решения об увеличении импорта электроэнергии в Украину до 2 ГВт позволит вдвое сократить дефицит, – пояснил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский просит Евросоюз поставлять электроэнергию в Украину до завершения отопительного сезона. Для этого нужно нарастить мощности.