Во временно оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, названных в честь украинских деятелей.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет РБК-Украина.

— Демонтировали памятник Шевченко, но испугались народного осуждения и оправдались перемещением Кобзаря в другое место, анонсировали переименование 86 улиц, переулков и площади, названных в честь «укронацистов», – сказал мэр.

В результате героев Второй мировой войны, академиков и князя Киевской Руси заменили предателями времен Советского Союза.

Напомним, в центре Николаева официально появилась улица Мариупольская. Решение переименовать улицу Московскую приняли депутаты горсовета на сессии 28 июля.