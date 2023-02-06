Минреинтеграции совместно с МВД и ЮНИСЕФ реализуют проект по распространению светоотражающих браслетов для детей.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Его актуальность продиктована перебоями с электроснабжением и освещением улиц и проезжей части.

«Свет для каждого ребенка» – лозунг этого совместного проекта – изображен на каждом браслете.

Планируется распространить несколько сот тысяч браслетов в детских образовательных учреждениях по всей Украине.

— Эти ленты-браслеты ярко-золотого цвета, они прекрасно отражают свет и привлекают издалека внимание. Дети могут их одевать каждый раз, выходя на улицу. В режиме постоянного отключения электроэнергии в условиях короткого светового дня такие элементы на ребенке способны обезопасить его жизнь на дороге. Спасибо детскому фонду ЮНИСЕФ за отличный проект!, – комментирует событие заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Бородай.

Ранее сообщалось, что за время полномасштабной войны из Украины депортировали более 16 тысяч детей