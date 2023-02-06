Россия в ближайшее время получит новую партию «Шахедов», однако их количество пока неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

У России сейчас есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. В настоящее время враг использовал около 660 «Шахедов», а по контракту предусмотрено 1750 единиц.

— Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов, – пояснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, как правило «Шахеды» в Россию завозили партиями по 250-300 единиц.

Он также отметил, что при ударе россияне используют разные высоты и направления, чтобы обмануть украинскую ПВО. Массированный удар «Шахедами» направлен на то, чтобы прорвать систему противовоздушной обороны и попасть в объект. В случае применения малого количества дронов эффекта не будет.

— Поэтому они пытаются как раз большим количеством обеспечить прорыв нашей системы ПВО — это подтверждают и наши Воздушные силы. По их словам, когда последовали атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, они просто могут прорвать систему ПВО в том районе, — добавил он.

В настоящее время враг запускает дроны с российского побережья Азовского моря. До этого они осуществляли пуски из Крыма. Также они могут выбрать и другое направление, на пути которого у нас меньше систем противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 26 января Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе «Шахед».