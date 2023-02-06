Россия и Иран продолжают укреплять военное сотрудничество и согласовали создание на территории РФ производства иранских беспилотников-камикадзе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ссылающегося на официальные источники «одной из стран-союзниц США», Москва и Тегеран согласовали планы строительства в России завода мощностью 6000 дронов.

Как сообщается, в начале января Россию посещала иранская делегация, которая проинспектировала место строительства завода в Елабуге и согласовала вопросы сотрудничества.

Также источники утверждают, что Иран и Россия договариваются о разработке более быстрого дрона на базе Shahed-136.

Планируемый завод входит в соглашение между Россией и Ираном на сумму $1 млрд, в рамках которого Иран получает для исследования образцы современного оружия, которое Россия смогла захватить в Украине, утверждают источники.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия, скорее всего, не сможет применить иранские дроны Shahed для ударов по территории Украины из-за погодных условий, в частности порывистого ветра.