В ближайшее время Россия, скорее всего, не сможет применить иранские дроны Shahed для ударов по территории Украины из-за погодных условий, в частности порывистого ветра.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, расслабляться не стоит, поскольку часто ночью ветер утихает, и тогда русская армия использует Shahed.

Наталья Гуменюк отметила, что РФ пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

— Они стараются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, возросшей до 75-80% в противодействии массированным ракетным атакам. Это говорит о том, что они ищут тактику, когда могут снизить этот процент противодействия нашей ПВО. Поэтому более дешевые Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А уже потом запускают ракеты, – сказала она.

Напомним, в ночь на 26 января Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе «Шахед».