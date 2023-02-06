Народный депутат Игорь Абрамович написал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

- Сегодня написал заявление о составлении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало ее дальнейшему развалу в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной «ОПЗЖ», - написал Давид Арахамия в телеграмме в понедельник.

Давид Арахамия призвал входивших во фракцию «ОПЗЖ» депутатов последовать примеру Абрамовича и сдать депутатские мандаты.

- Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны, - написал Давид Арахамия.

В то же время, народный депутат отметил, что Абрамович со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у него с идеологией «ОПЗЖ»: он был «свой среди чужих в тылу пятой колонны».

— А созданная им депутатская группа «Восстановление Украины», последовательно поддерживающая все важные для будущего страны и отпор агрессора законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором, - отметил Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Верховная Рада назначит новых руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.