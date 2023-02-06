На этой неделе Верховная Рада назначит новых руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Об этом написал в Telegram глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он также отметил, что замены министра обороны пока не будет.

— Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут, заявил он.

Вчера Арахамия сообщил, что нынешний министр обороны Алексей Резников должен перейти на должность в Минстратегпром, а МО вместо него возглавит руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.