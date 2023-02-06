Первый танк Leopard 2 из выделенных Канадой для помощи Украине уже доставлен в Польшу, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы вскоре будем учить Вооруженные силы Украины использовать эту технику», - написала Ананд в твиттере.

Она подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину.

Самолет Военно-воздушных сил Канады с танком Leopard 2 на борту вылетел из Галифакса в субботу, 4 февраля.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что учения украинцев на танках Leopard начинаются 6 февраля