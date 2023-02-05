Министр обороны Алексей Резников заявил, что Генеральный штаб удерживает ситуацию с российским наступлением на контроле.

Об этом Резников заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля, сообщает LB.

– Неожиданностей не будет. Было много вбросов, в том числе по поводу наступления 5 февраля. Поэтому призываю всех критично относиться к такой информации. Наши силы обороны держатся. Необходимо слушать Генеральный штаб ВСУ. Нет рядом с Черниговом или Харьковом нет ударных групп. Не нужно поддаваться разным паническим вбросам. Сегодня пригородники, Нацгвардия и Силы обороны держатся. Давайте верить в них. Мы ожидаем наступления русских, они любят символизмы. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы, – сказал министр.

По его словам, завтра, 6 февраля, начинаются учения украинских экипажей на танках Leopard.

— Самолеты тоже будут. Вопросы какие. Это могут быть F-16, Grippen или другие, – добавил министр.

Министр уточнил, что россияне пытаются давить сменой тактики, малыми штурмовыми группами штурмуют линию обороны, не щадя ни мобиков, ни зеков.

Напомним, в конце января 2023 Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard и предоставила разрешение на это другим странам. После этого стало известно, что страны Европы готовятся передать Украине 80 танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов. Один батальон соберут из танков, которые предоставят Германия, Нидерланды, Испания и Финляндия. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4.