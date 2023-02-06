Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий налоговые льготы для игорного бизнеса (платить всего 2% от оборота) и запрещающий ему работать по упрощенной системе налогообложения.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и коснется бизнеса, который организует проведение азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Документ вступит в силу на следующий день после его публикации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр , которые в Украине были запрещены 11 лет.