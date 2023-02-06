Россия передала Ирану вооружение, которое оккупантам удалось захватить в боях с украинской армией.

По данным Wall Street Journal, в дальнейшем Тегеран планирует реконструировать вооружение и снова отдать Москве для использования в войне против Украины.

— По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать, — пишет WSJ.

Издание отмечает усиление сотрудничества двух диктаторских режимов в оборонном и экономическом направлении. Иран уже дал согласие поставить РФ свои баллистические ракеты, хотя данных о реализации подобных поставок не поступало.

Ранее страны также договорились совместно производить БПЛА Shahed-131/136.