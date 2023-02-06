В Очакове полицейские задержали мужчину, который ножом ударил в шею своего гостя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вчера, 5 февраля в отделение полиции № 7 Николаевского райуправления в городе Очакове поступило сообщение от врачей о том, что в них госпитализирован 53-летний мужчина с ножевыми ранениями шеи и брюшной полости.

— На месте происшествия полицейские выяснили, что компания из четырех мужчин отмечала день рождения злоумышленника. Между ними возник конфликт, во время которого 47-летний нападающий нанес потерпевшему несколько ударов ножом, сообщили в полиции.

Пострадавшему медики оказали помощь, сейчас мужчина находится в больнице. Вещественное доказательство – нож – правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Злоумышленника полицейские доставили в отделение полиции, где следователи задержали его на основании ст. 208 УПК РФ.

Следователи по согласованию с прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», наказываемое лишением свободы сроком до пятнадцати лет. В ближайшее время суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Николаевском районе Николаевщины правоохранители задержали мужчину за насильственные действия в отношении своей односельчанки.