Правоохранители получили уведомление о том, что у 40-летнего мужчины украли его личные вещи и документы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Прибыв по вызову, в домовладении полицейские обнаружили избитого мужчину в бессознательном состоянии, как впоследствии выяснилось, хозяина дома.

— Правоохранители установили, что телесные повреждения 48-летнему потерпевшему нанес его квартирант и одновременно заявитель по факту кражи. Злоумышленник арендовал в пострадавшую комнату, что они решили отпраздновать. При распитии спиртных напитков квартиранту показалось, что хозяин похитил его мобильный телефон и документы. Чтобы вернуть свое имущество, злоумышленник избил мужчину, а сам пошел к соседу вызвать полицию по факту кражи имущества, говорится в сообщении.

Фигуранта правоохранители доставили в райотдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По согласованию с прокуратурой задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения. В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения подозреваемому.

Пострадавший находится в больнице. Следствие продолжается.



