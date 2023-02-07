Дефицит российского бюджета в январе составил около $25 миллиардов из-за нефтяных санкций. Это самый большой дефицит с 1998 года, когда в России произошел дефолт.

Об этом пишет Bloomberg.

Налоговые поступления от нефти и газа упали до 426 миллиардов рублей в январе – это на 46% меньше, чем год назад. Расходы бюджета по сравнению с прошлогодними показателями увеличились на 59%.

В январе Минфин России впервые продал золото из Фонда национального достояния для покрытия бюджетного дефицита. Этот фонд россияне стабильно наполняли из нефтегазовых доходов, чтобы иметь свои резервы. За январь ведомство продало 3,6 тонн золота, а также 2,3 миллиарда китайских юаней. За счет этого бюджет получил 38,5 млрд рублей.

Издание связывает падение нефтегазовых доходов и рост дефицита бюджета с низкими ценами на российскую марку Urals. В январе ее цена была на уровне $49,48 за баррель, что является самым низким показателем с декабря 2020 года.

Напомним, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет более заметным со временем, хотя и не поможет остановить войну.