В Черном море на дежурстве – два корабля РФ, но они не являются ракетоносителями.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— В море продолжает бурлить мощный шторм. Как для Черного моря, это действительно максимально мощное – раньше такого еще не фиксировалось – это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но они не ракетоносители – они собирают информацию о надводной обстановке, – отметила она.

Она добавила, что в Азовском море тоже шторм – 2-3 балла: «Для этого моря это тоже достаточно мощно. Пока на дежурстве в Азовском море кораблей нет, но разоблачение надводной обстановки осуществляется дистанционно».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к новому массированному ракетному обстрелу Украины.