Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к новому массированному ракетному обстрелу Украины.

Об этом сегодня, 4 февраля, сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

В командовании отметили, что в последние дни активизировалась разведка врага. В частности, увеличилось количество беспилотников, которые Россияне посылают с акватории Черного моря к берегам Одесской и Николаевской областей.

— Враг максимально собирает информацию, активизировал беспилотные разведывательные аппараты, которые мы достаточно результативно сбиваем, но видим, что их все больше появляется, в частности, из акватории Черного моря вдоль побережья Николаевщины и Одесщины, — рассказала Гуменюк.

Спикер добавила, что сейчас море на нашей стороне из-за шторма россияне были вынуждены переместить свои ракетоносители в пункты базирования.

— В акватории Черного моря штормит. Поэтому корабельная группировка врага хоть и состоит из 9 кораблей, но ни одного ракетоносителя на службе сейчас нет. Они прячутся от шторма в пунктах базирования. Хотя это не говорит о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции, им нужно 1,5-2 часа, – добавила Гуменюк.

Напомним, 2 февраля Наталья Гуменюк рассказала, что в ближайшее время ожидается новая ракетная атака по Украине. По ее словам, российские корабли в Черном море производят маневры и переформатирование.