Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизацию. За — 348 депутатов.
Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
Действие военного положения и мобилизацию продолжат с 19 февраля 2023 года и на 90 дней.
Это уже шестое голосование парламента с начала войны. До этого Совет уже принимал подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил парламенту продолжить действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.
Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизацию. За — 348 депутатов.
Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
Действие военного положения и мобилизацию продолжат с 19 февраля 2023 года и на 90 дней.
Это уже шестое голосование парламента с начала войны. До этого Совет уже принимал подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил парламенту продолжить действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.