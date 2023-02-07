Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизацию. За — 348 депутатов.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Действие военного положения и мобилизацию продолжат с 19 февраля 2023 года и на 90 дней.

Это уже шестое голосование парламента с начала войны. До этого Совет уже принимал подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил парламенту продолжить действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.