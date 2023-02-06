Президент Владимир Зеленский предложил парламенту продолжить действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.
Законопроекты №8419 и №8420 утром были зарегистрированы в Раде.
Действие режима военного положения и мобилизации истекает утром 19 февраля. Зеленский предлагает Верховной Раде продлить их еще на 90 суток – то есть до 20 мая 2023 года.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, уже сегодня законопроекты рассмотрит парламентский комитет по обороне. До этого Совет уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 19 февраля 2023 года.
Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.
Во время общей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.
Ранее сообщалось о том, что российские власти, вероятно, рассматривают вариант проведения еще одного призыва граждан в рамках «долевой мобилизации».
Президент Владимир Зеленский предложил парламенту продолжить действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.
Законопроекты №8419 и №8420 утром были зарегистрированы в Раде.
Действие режима военного положения и мобилизации истекает утром 19 февраля. Зеленский предлагает Верховной Раде продлить их еще на 90 суток – то есть до 20 мая 2023 года.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, уже сегодня законопроекты рассмотрит парламентский комитет по обороне. До этого Совет уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 19 февраля 2023 года.
Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.
Во время общей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.
Ранее сообщалось о том, что российские власти, вероятно, рассматривают вариант проведения еще одного призыва граждан в рамках «долевой мобилизации».