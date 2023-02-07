Министерство внутренних дел Украины упразднило гриф секретности из архивных документов о репрессиях и депортациях украинцев из Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей в 40-50-х годах ХХ века.

Об этом МВД сообщило 7 февраля.

В фондах Отраслевого государственного архива хранятся документы, касающиеся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах, эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области.

Эти архивные документы будут доступны общественности, в том числе их опубликуют на официальных сайтах.

Ранее сообщалось, что Россия с нового 2023 похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей.