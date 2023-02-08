В Украине расширена программа обмена старых ламп накаливания на новые LED.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Если раньше программа была доступна только в областных центрах, а также Кривом Роге, Краматорске и Покровске, то теперь обменять лампочки можно в городах и поселках городского типа по всей стране.
В Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля, а к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.
Каждый может заменить пять старых рабочих ламп на новые LED. Для этого нужно подать заявление об обмене в приложении «Дія» и забрать лампы в отделении «Укрпочты».
С начала запуска программы 30 января украинцы заказали более 1,1 млн. энергосберегающих лампочек через «Дію».
Больше всего обменяли ламп:
Напомним, с 30 января украинцы могут обменять в отделениях «Укрпочты» пять ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED ламп. Для этого необходимо оставить заявку через приложение «Дія» и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение «Укрпочты», предъявить паспорт, идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.
В Украине расширена программа обмена старых ламп накаливания на новые LED.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Если раньше программа была доступна только в областных центрах, а также Кривом Роге, Краматорске и Покровске, то теперь обменять лампочки можно в городах и поселках городского типа по всей стране.
В Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля, а к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.
Каждый может заменить пять старых рабочих ламп на новые LED. Для этого нужно подать заявление об обмене в приложении «Дія» и забрать лампы в отделении «Укрпочты».
С начала запуска программы 30 января украинцы заказали более 1,1 млн. энергосберегающих лампочек через «Дію».
Больше всего обменяли ламп:
Напомним, с 30 января украинцы могут обменять в отделениях «Укрпочты» пять ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED ламп. Для этого необходимо оставить заявку через приложение «Дія» и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение «Укрпочты», предъявить паспорт, идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.