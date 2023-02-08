В Украине расширена программа обмена старых ламп накаливания на новые LED.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Если раньше программа была доступна только в областных центрах, а также Кривом Роге, Краматорске и Покровске, то теперь обменять лампочки можно в городах и поселках городского типа по всей стране.

В Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля, а к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.

Каждый может заменить пять старых рабочих ламп на новые LED. Для этого нужно подать заявление об обмене в приложении «Дія» и забрать лампы в отделении «Укрпочты».

С начала запуска программы 30 января украинцы заказали более 1,1 млн. энергосберегающих лампочек через «Дію».

Больше всего обменяли ламп:

Киев – 230 тысяч;

Днепр – 130 тысяч;

Львов – 94 тысячи;

Харьков – 91 тысяча.

Напомним, с 30 января украинцы могут обменять в отделениях «Укрпочты» пять ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED ламп. Для этого необходимо оставить заявку через приложение «Дія» и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение «Укрпочты», предъявить паспорт, идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.