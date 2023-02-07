Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав областных военных администраций в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Соответствующие указы №№ 65/2023, 66/2023 и 67/2023 опубликованы на сайте Президента Украины.

Новым главой Херсонской области стал Александр Прокудин. Запорожскую ОВА возглавил Юрий Малашко, а в Днепропетровске — Сергей Лысак.

Александр Прокудин, новоназначенный глава Херсонской ОВА

Александр Прокудин родился 22 июля 1983 года в Николаеве. Начал службу в органах внутренних дел в 2000 году. Работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения. Возглавлял управление кадрового обеспечения УМВД Украины в Херсонской области. 7 ноября 2015 года был назначен заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, а в 2019 году возглавил Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА

Юрий Малашко – исполняющий обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Общественное узнало, что он киевлянин, имеет боевой опыт, служил в АТО\ООС, в 2014 году имел звание полковника СБУ, работал в двух местных администрациях Донецкой области, а после этого — в Антитеррористическом центре СБУ.

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА

Сергей Лысак – сотрудник Службы безопасности Украины. С 2020 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Лисака на должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, накануне Президент Украины сообщил, что в ряде прифронтовых регионов новыми главами областных администраций станут руководители с военным опытом.