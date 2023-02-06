Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначаться руководители с военным опытом.

Об этом говорится в видеообращении Владимира Зеленского.

— Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз. О каждом таком решении буду информировать. Мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины – военный опыт – с конкретной управленческой работой на должностях в местных и центральных властях, - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

Президент напомнил, что 6 февраля провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию в Бахмуте и снабжение воинов боеприпасами. Кроме того, руководитель разведки Кирилл Буданов доложил о планах оккупантов.

Как известно, увольнение ряда глав ОВА было согласовано правительством по представлению президента еще 24 января. Речь идет в частности о:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

. С тех пор области остаются без руководства.

Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, готовит новое наступление в Украине в ближайшие 10 дней. Аналитики отмечают, что РФ взимает свои войска в Луганской и Донбассе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оставшегося анонимным советника украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявлял, что не все оружие от партнеров успеет доехать до февраля, но у Украины есть резервы для сдерживания врага.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта ужесточается , но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Также 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.