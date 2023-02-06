Россия, вероятно, готовит новое наступление в Украине в ближайшие 10 дней. Аналитики отмечают, что РФ взимает свои войска в Луганской и Донбассе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оставшегося анонимным советника украинских военных.

По словам советника, Киев получил «очень убедительные разведданные о намерениях» России начать новое наступление, которое может начаться в течение 10 дней.

Аналитики считают, что наиболее вероятным направлением новой российской атаки будет район Кременной и Лимана в Луганской области. Журналисты со ссылкой на местных чиновников и западных аналитиков пишут, что Россия стягивала туда силы несколько недель. Кроме того, оккупанты наращивают войска на юге Донбасса, в частности разворачивая силы в селах вокруг оккупированного Мариуполя.

По данным FT, оккупанты хотят начать новое наступление до тех пор, как в Украину доставят западные танки.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявлял, что не все оружие от партнеров успеет доехать до февраля, но у Украины есть резервы для сдерживания врага.

Анонимный советник также отметил, что новое российское наступление, вероятно, возглавят элитные подразделения.

— Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили подразделения ВДВ и морской пехоты. Это не водители автобусов и не учителя, - отметил советник.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта ужесточается , но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Также 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.