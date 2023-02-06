Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждали информацию от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время, сообщила пресс-служба президента.

В целом руководство Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Особое внимание было уделено позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

Также на заседании обсуждали кандидатуры на назначение на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

Как известно, увольнение ряда глав ОВА было согласовано правительством по представлению президента еще 24 января. Речь идет в частности о:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

. С тех пор области остаются без руководства.

Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, готовит новое наступление в Украине в ближайшие 10 дней. Аналитики отмечают, что РФ взимает свои войска в Луганской и Донбассе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оставшегося анонимным советника украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявлял, что не все оружие от партнеров успеет доехать до февраля, но у Украины есть резервы для сдерживания врага.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта ужесточается , но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Также 4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.



