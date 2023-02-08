В село Коблево Николаевской области украинцы могут ехать отдыхать уже летом этого года, но плавать можно будет только в бассейнах.

Об этом рассказал глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким в эфире украинского канала «Дом».

Телеведущая Елена Кравец рассказала, что каждое лето с детьми отдыхала в Коблево, и ее дети привыкли праздновать там день рождения. Она отметила, что, когда во время полномасштабной войны ее дети говорят между собой о предстоящем отдыхе, она не хочет это комментировать.

- Я не хочу им даже отвечать: «Ну, если война закончится...». А они смотрят на меня, ждут ответа, – сказала она.

Ким ответил, что уже можно ехать в Коблево, но плавать не в акватории моря.

— Да уж можно ехать. В чем проблема? Хотя там разминировать еще будут долго, но бассейны мы быстро разминируем, и там можно будет плавать, – заверил Ким.