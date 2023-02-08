Из-за шторма в Черном море Россия держит один корабль.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— У нас очень мощно штормит. Этот шторм влияет на военную обстановку. Потому что корабельная группировка врага то увеличивается, то уменьшается. Сейчас он в критически малом состоянии – сейчас один корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования и укрываются от шторма, – рассказала она.
По ее словам, в Азовском море тоже штормит, поэтому там нет кораблей.
— Также ветры не дают врагу возможности проводить воздушную разведку. Поэтому, пользуясь естественной паузой, мы отрабатываем боевые задачи. Контрбатарейное противодействие продолжается, – добавила Наталья Гуменюк.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море на дежурстве – два корабля РФ, но они не являются ракетоносителями.
Из-за шторма в Черном море Россия держит один корабль.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— У нас очень мощно штормит. Этот шторм влияет на военную обстановку. Потому что корабельная группировка врага то увеличивается, то уменьшается. Сейчас он в критически малом состоянии – сейчас один корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования и укрываются от шторма, – рассказала она.
По ее словам, в Азовском море тоже штормит, поэтому там нет кораблей.
— Также ветры не дают врагу возможности проводить воздушную разведку. Поэтому, пользуясь естественной паузой, мы отрабатываем боевые задачи. Контрбатарейное противодействие продолжается, – добавила Наталья Гуменюк.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море на дежурстве – два корабля РФ, но они не являются ракетоносителями.