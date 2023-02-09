В декабре 2022 года и феврале 2023 Украина от Японии 259 генераторов и комплектую в виде гуманитарной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Предоставленная энергетическая помощь была распределена между предприятиями угольной, газодобывающей, газотранспортной отрасли, электроэнергетического сектора, а также предприятиями теплокоммунэнерго разных регионов Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества JICA и The Nippon Foundation за оказанную помощь.
Напомним, в Николаеве первые компенсации стоимости электрогенераторов.7 февраля соответствующая комиссия, созданная при городском совете, приняла решение поддержать обращение пяти ОСМД, которые ранее приобрели такое оборудование и стали участниками программы.
В декабре 2022 года и феврале 2023 Украина от Японии 259 генераторов и комплектую в виде гуманитарной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Предоставленная энергетическая помощь была распределена между предприятиями угольной, газодобывающей, газотранспортной отрасли, электроэнергетического сектора, а также предприятиями теплокоммунэнерго разных регионов Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества JICA и The Nippon Foundation за оказанную помощь.
Напомним, в Николаеве первые компенсации стоимости электрогенераторов.7 февраля соответствующая комиссия, созданная при городском совете, приняла решение поддержать обращение пяти ОСМД, которые ранее приобрели такое оборудование и стали участниками программы.