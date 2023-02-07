В Николаеве есть первые компенсации стоимости электрогенераторов. Сегодня, 7 февраля, соответствующая комиссия, созданная при городском совете, приняла решение поддержать обращения пяти ОСМД, которые ранее приобрели такое оборудование и стали участниками программы.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Было рассмотрено обращение таких ОСМД: «Северный-7», «Северная звезда-2», «Северный-5» (два жилых дома), «Северная звезда-7», «Уютный дом-34».

Поскольку комиссия приняла положительное решение, совладельцы этих многоквартирных домов получат из бюджета Николаева компенсацию в размере 50% стоимости закупленного оборудования.

В конце декабря Николаевский городской совет утвердил Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.

Как сообщалось, согласно программе компенсировать планируют до 50% стоимости, но не более 30 тысяч гривен. Получить частичную компенсацию смогут совладельцы домов, приобретенных генераторами с 1 июня 2022 года.