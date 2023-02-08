Днем во вторник, 7 февраля, бойцы Национальной гвардии сбили российский ударный вертолет Ми-24 в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает пресс- служба Нацгвардии.

Российский вертолет наносил удары по украинским подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, наступавшую на линию обороны Украины.

— 7 февраля в 14:12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК Игла-1, – отметил начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения с позывным Партизан.

Вертолет от попадания ракеты начал терять высоту и снижаться. Судьба пилота неизвестна.

Напомним, в небе над Бахмутом Донецкой области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25.