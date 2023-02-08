В «Николаевводоканале» рассказали, что постараются восстановить централизованное водоснабжение в городе к выходным.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

— Друзья, делаем все возможное, чтобы к выходным вода «пришла» в наши дома, – говорится в сообщении.

Как известно, 7 февраля в городе прекратили подачу воды из-за проблем с функционированием насосных станций водопровода.

Напомним, что такая ситуация в Николаеве уже во второй раз с начала 2023 года . В частности, 2 января из-за аварии «Николаевводоканал» вынужден был остановить работу всех насосных станций водопровода. Восстановить водоснабжение в городе удалось всего через несколько дней.