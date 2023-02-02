В четверг, 2 января, «Николаевводоканал» вынужден был остановить работу всех насосных станций водопровода, из-за аварии. Возобновить водоснабжение в городе планируют до конца недели.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Завершить ремонтные работы планируется ориентировочно до 5 февраля.

— Если в вашем доме сейчас еще есть вода, рекомендуем сделать запас. Затем опубликуем точки выдачи очищенной питьевой воды, которые подключены к скважинам и будут работать в эти дни. Коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее решить проблему, говорится в сообщении.