В четверг, 2 января, «Николаевводоканал» вынужден был остановить работу всех насосных станций водопровода, из-за аварии. Возобновить водоснабжение в городе планируют до конца недели.
Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».
Завершить ремонтные работы планируется ориентировочно до 5 февраля.
— Если в вашем доме сейчас еще есть вода, рекомендуем сделать запас. Затем опубликуем точки выдачи очищенной питьевой воды, которые подключены к скважинам и будут работать в эти дни. Коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее решить проблему, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Николаева возникла проблема на насосных станциях.
В четверг, 2 января, «Николаевводоканал» вынужден был остановить работу всех насосных станций водопровода, из-за аварии. Возобновить водоснабжение в городе планируют до конца недели.
Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».
Завершить ремонтные работы планируется ориентировочно до 5 февраля.
— Если в вашем доме сейчас еще есть вода, рекомендуем сделать запас. Затем опубликуем точки выдачи очищенной питьевой воды, которые подключены к скважинам и будут работать в эти дни. Коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее решить проблему, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Николаева возникла проблема на насосных станциях.