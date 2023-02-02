В Николаеве на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

Горожанам предупредили о низком давлении подачи воды, а некоторые районы вообще могут быть без водоснабжения.

«Внимание! На насосных станциях водопровода возникла проблема. Поэтому вода в город уже подается с пониженным давлением. Возможно, в отдельных районах вообще будет отсутствовать. Специалисты уже выясняют пути решения, чтобы как можно скорее возобновить водоснабжение», — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве с 5 января начал функционировать пункт выдачи питьевой воды, который будет обслуживать людей в режиме 24/7.