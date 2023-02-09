Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке «столько, сколько потребуется».

Об этом сообщает "Европейская правда».

— Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского Союза: Украина никогда не будет одинокой, — отметил Эммануэль Макрон, по окончании ужина на Елисейских полях с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцом.

Последний, в свою очередь, заявил, что Украина героически с мужеством, отвагой и настойчивостью борется против жестокой российской агрессии.

— Вместе с Эммануэлем Макроном я лично заверил Владимира Зеленского сегодня в Париже: Мы будем стоять рядом с Украиной — столько, сколько потребуется, — сказал он.

Владимир Зеленский прибыл в Париж в среду вечером, там у него состоялся ужин за закрытыми дверями с лидерами Франции и Германии.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон подтвердил, что хочет «сопровождать Украину к победе и миру» и что Россия не может и не должна победить.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что Россия проиграет в войне и это изменит мир.