Жительница временно оккупированного Крыма оформила ID-карту в Киеве после установления ее личности по видеосвязи.

Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

— Сотрудники Дарницкого отдела ЦГУ ДМС в Киеве и Киевской области смогли провести такую процедуру для 25-летней девушки из Крыма, – говорится в сообщении.

Как отмечается, после оккупации полуострова семья девушки, которой тогда было 15 лет, осталась в Крыму. К сожалению, у родителей не было возможности выехать на материковую Украину для подтверждения личности девушки.

Поэтому с помощью видеосвязи удалось установить личность крымчанки и оформить ей украинский паспорт.

Напомним, с 8 февраля 2023 года в Николаеве возобновляется прием граждан для оформления паспорта гражданина Украины (ID-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.