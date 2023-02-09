С начала года среднее количество инспекций в СКЦ составляет 2,5 судна в сутки против 3,5 судна в декабре 2022 года.

Каждые сутки простоя приносят ущерб аграриям, поскольку приводят к падению закупочной цены, сообщили в Минагрополитики.

На Координационном совете в министерстве обсудили актуальные вопросы логистики и рассмотрели варианты того, как можно было бы снизить время простоя судов в Босфоре и увеличить объем экспорта.

В частности, было предложено увеличить минимальное водоизмещение судов до 25 тысяч тонн, ввести долгосрочное планирование работы терминалов и операторов с предоставлением клиентам реального лайнапа судов. Также представители аграрных ассоциаций выступили против запрета Укрзализныци по использованию частных полувагонов для перевозки зерна.

Аграрии отметили, что логистические расходы по перевозке зерна остаются слишком высокими и негативно влияют на способность аграриев проводить посевную зерновых культур в 2023 году.

Напомним, из-за блокирования россиянами «зернового коридора» путем искусственного замедления инспекции экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 миллиона тонн.