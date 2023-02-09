Фото: Остатки российских ракет в Харькове, REUTERS

Российский ракетный блицкриг провалился, но враг будет продолжать наносить удары.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Ракетный блицкриг уже потерял свой смысл, потому что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери. Украинское общество еще больше сплотилось, украинское сопротивление не сломалось, украинские энергетики в условиях чрезвычайной ситуации все ремонтируют, целый мир помогает нам с оборудованием и генераторами, поэтому мы устоим. Мы видим, что весна скоро. Поэтому ракетный блицкриг провалился, – сказал он.

В то же время Андрей Юсов отметил, что Россия будет и дальше продолжать теракты, «так как других методов у них не так много остается».

— Другое дело, что количество высокоточного ракетного вооружения у них стремительно уменьшается, и возможностей пополнять из цеха на фронт в положенных количествах у них нет. Потому мы сейчас не видим частых обстрелов. Изменяется количество, интенсивность и перерывы между обстрелами. Но у них еще много ракет и много устаревшего ракетного вооружения. С-300 очень много ракет. Это значит, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой, – сообщил представитель ГУР.

По словам разведчика, украинцы должны не только сбивать российские ракеты, но и уничтожать их пусковые установки.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что новое наступление России может быть в Харьковской или Запорожской области .