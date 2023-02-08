Новое наступление России возможно в Харьковской или Запорожской области.

Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он говорит, что украинское руководство ожидает удара россиян на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.

— Попытки наступления либо в харьковском, либо в запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас, – сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что Кремлю следует показать какой-то результат российскому населению к годовщине начала большой войны.

Алексей Данилов подчеркнул, что противник по-прежнему хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.

Также сообщалось, что Владимир Путин нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.