Новое наступление России возможно в Харьковской или Запорожской области.
Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он говорит, что украинское руководство ожидает удара россиян на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.
— Попытки наступления либо в харьковском, либо в запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас, – сказал Алексей Данилов.
Он отметил, что Кремлю следует показать какой-то результат российскому населению к годовщине начала большой войны.
Алексей Данилов подчеркнул, что противник по-прежнему хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.
Также сообщалось, что Владимир Путин нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.
Новое наступление России возможно в Харьковской или Запорожской области.
Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он говорит, что украинское руководство ожидает удара россиян на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.
— Попытки наступления либо в харьковском, либо в запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас, – сказал Алексей Данилов.
Он отметил, что Кремлю следует показать какой-то результат российскому населению к годовщине начала большой войны.
Алексей Данилов подчеркнул, что противник по-прежнему хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.
Также сообщалось, что Владимир Путин нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.